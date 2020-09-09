Pakdemirli: 27 Ağustos'ta kuru üzüm fiyatlarını 12,5 Lira olarak açıkladık. Şu an TMO'ya kuru üzüm teslim etmek için sadece bir hafta içinde alınmış, 15 bin ton randevu bulunmaktadır. TMO'nun en az 50 bin ton kuru üzüm almasını istediğimi belirtmiştim, ancak şu anki göstergeler 50 bin ton hedefini geçtiğimizi işaret ediyor. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 Liranın altına düşürmeyeceğiz.