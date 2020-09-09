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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı, Thaçi ve Vucic ile ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldı.


Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:59 - Kaynak: DHA

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