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Dışişleri Bakanlığı: Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla ülkemize yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi'nin 9 Eylül'de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları görülmektedir.
Dışişleri Bakanlığı: Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla ülkemize yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi'nin 9 Eylül'de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları görülmektedir. Sözkonusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır.
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