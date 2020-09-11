MEB: Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.