flaş
MEB: Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.
MEB: Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.
Son Dakika Son dakika! Didim Belediye Başkanı Atabay'dan 'Tecavüzden tutuklandı' iddialarına cevap: Görevimin başındayım Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı İmamoğlu'ndan ayakta yolcu taşıma yasağına yorum: Yasak benden, çözüm senden olmaz Son Dakika: Karantina koşullarına uymayan vatandaş, izolasyon sürecini yurtlarda tamamlayacak Son Dakika: Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Süleyman Soylu, sosyal medyadan 35 yıl önceki fotoğrafını paylaştı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ün lisansı henüz çıkmadı Boş bulduğu büfeye giren kadın, kasadan çaldığı parayı iç çamaşırına sakladı Demet Akalın'la pişti olan Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'yı ön plana attı: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi 3 Türk futbolcuyu kadrosunda bulunduran Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde Şanlıurfa'da bir anne, 19 yıl önce boşandığı kocası tarafından alınan oğlunu arıyor İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor