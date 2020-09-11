Bahçeli: Millet iradesinin, hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği mutlaktır - Son Dakika

Bahçeli: Millet iradesinin, hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği mutlaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dün içimize nifak saçmaya çalışan tekfur kalıntılarına, Türk'ü yok etmeye kararlı hunhar emellere nasıl direnç gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği mutlaktır, muhakkaktır" dedi.

Bahçeli: Millet iradesinin, hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği mutlaktır, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dün içimize nifak saçmaya çalışan tekfur kalıntılarına, Türk'ü yok etmeye kararlı hunhar emellere nasıl direnç gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği mutlaktır, muhakkaktır" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 739'uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 739'uncu yıl dönümünü gururla idrak ettikleri şenliklerin, Türk milletinin tarihsel iradesini, fütuhat ruhunu, mücadele gücünü, kültür ve kardeşlik müktesebatını temsil edip sembolleştiren derin bir mana ve muhtevaya sahip olduğunu belirtti. Ertuğrul Gazi ve onun kutlu ahfadının; önceki dönemlerin çapsız kavgalarından, derin ihtilaflarından önemli sonuçlar çıkardığını, ayrışarak, bölünerek, kutuplaşarak büyük hedeflere ulaşılamayacağını engin bir feraset ve ahlaki isabetle teşhis ettiğini vurgulayan Bahçeli, "Osman Gazi'yle birlikte, Anadolu Türkmen boyları içine düştükleri karanlık ve kargaşadan kurtulmaya başlamışlar, daha üst ve büyük ülkülerde birleşmenin kalıcı yol ve yöntemlerini aramışlardır. Nitekim Çınar rüyası bunun muştusu ve muharrik unsuru olmuştur. Söğüt topraklarına kök salan küçük bir filizin, obadan üç kıtaya tutunan bir fikriyatın ilerleyen yıllarda gövdesi ve dallarıyla her tarafa ulaşan koca bir cihan devletine ulaşmasındaki sır, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın akılla sağlanmasında, azimle sürdürülmesinde gizlidir. Bugün de özlemini çektiğimiz bu bütünleştirici ruh; birliği ve dirliği bozulmuş, dağılmış ve birbirinden kopmuş olan Anadolu coğrafyasında vücut bulan bir uç beyliğinden, çağ açıp çağ kapatan, kıtaları baştan ayağa kaplayan devasa bir imparatorluğa ulaşılmasını temin etmiştir" ifadelerini kullandı.

'DOĞU AKDENİZ'DEKİ ZALİM OYUNLARIN NEDENLERİ BURADA ARANMALI'Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhunun, iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla gösterdiğini kaydeden Bahçeli, "Bu gerçeği görmeyen, göremeyen kim varsa gaflete ve yanlışa düşmüştür. Bugün korkulan esasen budur. Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha yapamaması için sahne alan tahrikler, tuzaklar ve kumpaslar bu yüzdendir. Ege ve Doğu Akdeniz'deki oynanan zalim oyunların gerçek nedenleri de burada aranmalıdır. Osmanlı sonrasında, var olan uzlaşma, hoşgörü ve barış ortamı bir daha yakalanamamıştır. Balkanlar'dan Ortadoğu'ya kadar pek çok yerde savaşlar ve çatışmalar süregelmiştir. Türk milleti medeniyet birikimiyle, muazzam kültürüyle huzur, istikrar ve dengenin nişanesi olmuştur" dedi. Bahçeli, Osmanlı İmparatorluğu ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti'nin, yüksek Türk kültür ve yönetim mirasının bir devamı, asırlardır yüreklerde taşınan, fedakarlık ve kahramanlıklataçlanan kutlu veraset ve vasiyetin de bir ifadesi olduğunu kaydetti.'YENİDEN ŞAHLANARAK OSMANLI ŞAMARINI İNDİRECEĞİ MUTLAKTIR'Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Sultan Alparslan'la başlayan ve Ertuğrul Gazi'yle birlikte daha da sahiplendiğimiz Anadolu coğrafyası, uğruna verdiğimiz şehitlerimizle beraber vatanlaşmıştır. Bu tarihi karar, Türksüz bir Anadolu özlemi çeken Haçlı zihniyetine yönelik verilmiş en keskin, en kat'i cevaptır. Ne var ki, yüzyıllardır hapsoldukları karanlık mahzenden çıkmak için fırsat kollayanlar ve Türk'ün hayat hakkını gasbetmek için plan yapanlar şimdilerde tekrar bellerini doğrultmuşlar ve yeni bir hesaplaşma maksadıyla köhne ve küstah taktiklerini uygulamaya başlamışlardır. Türk ve İslam husumetini rehber yapan muhasım ülkelere, iç ve dış iş birlikçilerine Ertuğrul Ocağı'nın duruşuyla, sağlam mesajıyla, sarsılmaz dirayetiyle, ceddimizin irfanıyla ve taviz vermez millet iradesiyle mukabele, ihtiyaç hasıl olursa da cesaretle müdahale edilecektir. Elbette dün içimize nifak saçmaya çalışan tekfur kalıntılarına, Türk'ü yok etmeye kararlı hunhar emellere nasıl direnç gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği mutlaktır, muhakkaktır."'MECLİSİN AÇILMASIYLA GAZİLERE VEFA BORCUMUZ ÖDENECEKTİR"'Diriliş Ertuğrul' dizisinden de övgüyle bahseden Bahçeli, "Tarih şuuruna müstesna katkılar veren, geçmişimize objektif ayna tutan, beğeni ve ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi gerçekten takdire şayandır. Bu diziye emek veren, yapımında payı olan, muazzam bir oyunculuk sahneleyen her kardeşime teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Paylaşımında gaziler ile ilgili sorunlara da değinen Bahçeli, "Ayrıca terörle mücadele esnasında yaralanmalarına rağmen vazife malulü ve gazi sayılmayan, haklarını alamadıkları için mağduriyetler yaşayan kardeşlerimizin gittikçe derinleşen sorunlarının partiler üstü bir kavrayışla ele alınıp çözüme kavuşturulması acilen sağlanmalıdır. TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte üzerimize düşen sorumluluk tam ve eksiksiz yerine getirilecek, gazilerimize gecikmiş vefa borcumuz bihakkın ödenecektir. Gazi ve şehitlerimizin eşsiz mücadeleleriyle yazılan tarihimiz, onlara vereceğimiz destekle geleceğe uzanacaktır. Büyük ceddimiz Ertuğrul, Gazi'dir, evladı Gazi'dir, Mustafa Kemal, Gazi'dir, Türk milleti gazi bir millettir. Gazilerimize ne yapsak yetersizdir. Onlar bize emanettir, bu kapsamda emanet zayi edilmeyecektir" mesajını verdi.


Osmanlı, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli: Millet iradesinin, hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği mutlaktır - Son Dakika

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