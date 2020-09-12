Bakan Albayrak: 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "40 yıl... 40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız. O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.