Bakan Pakdemirli: Pozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Pozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:21 - Kaynak: DHA
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