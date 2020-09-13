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İçişleri Bakanlığı: Yıldırım -11 Herekol operasyonu kapsamında; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım -11 Herekol operasyonu kapsamında; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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