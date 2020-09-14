AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz. Suriye'nin El bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)