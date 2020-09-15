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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY operasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı mensubu 8'i aktif görevde, 4'ü ihraç öğretmen olmak üzere 12 şüphaeli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY operasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı mensubu 8'i aktif görevde, 4'ü ihraç öğretmen olmak üzere 12 şüphaeli hakkında gözaltı kararı verildi.
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