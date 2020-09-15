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Kayseri'de FETÖ/PDY örgütünün üst yönetiminin talimatıyla, aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde "Gaybubet evi" adı altında kendilerince hücre evi oluşturdukları, firari olarak aranan ve ilimizde hücre evlerinde saklandıkları tespit...
Kayseri'de FETÖ/PDY örgütünün üst yönetiminin talimatıyla, aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde "Gaybubet evi" adı altında kendilerince hücre evi oluşturdukları, firari olarak aranan ve ilimizde hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tem Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.
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