Son Dakika: Bakan Albayrak: Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 arttı - Son Dakika

Bakan Albayrak: Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 arttı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak, 170 bin 408'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadesini kullandı.

ANKARA, -