Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: Muş'ta meydana gelen 4,7'lik depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremde valilikten aldıkları bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.