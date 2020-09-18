Son dakika haberleri! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

BAKAN SOYLU: HASARA YÖNELİK İHBAR YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.54'te 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadesini kullandı.