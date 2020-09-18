Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekipleriyle gurur duyduklarını belirterek "Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım, temastan uzak duralım."