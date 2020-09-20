Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz - Son Dakika

Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz
Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruzSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulandığı takdirde, grip vakalarının da azaltılmış olacağını açıkladı.
Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulandığı takdirde, grip vakalarının da azaltılmış olacağını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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