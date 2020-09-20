Akşener: Her türlü engele rağmen dimdik ayaktayız (2) - Son Dakika

YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2'nci Olağan Kurultayı'nda 1379 kayıtlı delegenin 1289'unun oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Akşener, teşekkür konuşmasında, "Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güveniniz için, varlığınız için, direnciniz için teşekkür ediyorum. Millet bizi çağırıyor. Bugün akşam bittikten sonra yarından itibaren tekrardan milletimizle beraber olmaya, birlik olmaya, yeniden yollara düşmeye hazır halde olduğumuzu herkese gösterdiniz. İyi ki milletimiz İYİ Parti'yi kurdu, sağ olun, var olun" dedi.