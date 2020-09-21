Bakan Selçuk'tan okullara ziyaret (2) - Son Dakika

'OKULLARIN AÇILMASINA HİÇ BU KADAR SEVİNMEMİŞTİK'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Okulların yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun; coşku, istek, heves, bilgi, sevgi gerek. Bu sabah, ülkemin dört yanından gelen bu kavuşmanın fotoğraflarını bir bayram tebriği almış gibi karşıladık. Okulların açılmasına, geçmişte hiç birimiz bu kadar sevinmemiştik. Şükür!" ifadelerine yer verdi.