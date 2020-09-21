Türk ve Yunan askeri heyetlerinin beşinci toplantıyı yarın yapması planlanıyor - Son Dakika

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin beşinci toplantıyı yarın yapması planlanıyor

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin beşinci toplantıyı yarın yapması planlanıyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile...

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin beşinci toplantıyı yarın yapması planlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantılardan beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığından, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığına, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığından, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz"

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerden de bahseden Bakan Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını aktararak, "Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz. Karşı taraf sürekli olarak 'taciz, gerilim, saldırı' gibi ifadeler kullanıyor. Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004'de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Yeni bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Gazilerimize, şehitlerimize ve onların yakınlarına şükran duygumuz sonsuzdur"

Yurt genelinden gaziler ve yakınlarının katılımıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen Gaziler Günü programının korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sınırlı olarak gerçekleştirildiğini ve ana etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatan Bakan Akar, "Gazilerimiz ve onların yakınlarına, şehitlerimize ve onların kıymetli ailelerine saygımız, şükran duygumuz sonsuzdur" ifadelerini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğinden bahseden Bakan Akar, "Asil milletimizin bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır" diye konuştu.

Karada, denizde, havada yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğe başarılar dileyen Bakan Akar, bu uğurda hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere de şifa diledi.

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin beşinci toplantıyı yarın yapması planlanıyor

Müzakere, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk ve Yunan askeri heyetlerinin beşinci toplantıyı yarın yapması planlanıyor - Son Dakika

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