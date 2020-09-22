MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA, -