Son dakika haber | Bakan Gül'den 1200 hakim ve savcı alımı için açıklama
Gelen son dakika haberine göre ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığın web sitesinde yayınladıklarını duyurdu.
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığın web sitesinde yayınladıklarını duyurdu.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek" dedi.
ANKARA, -
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