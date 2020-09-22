ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığın web sitesinde yayınladıklarını duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek" dedi.

ANKARA, -