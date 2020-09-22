Son dakika haber | Bakan Gül'den 1200 hakim ve savcı alımı için açıklama - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Gül'den 1200 hakim ve savcı alımı için açıklama

Gelen son dakika haberine göre ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığın web sitesinde yayınladıklarını duyurdu.

Son dakika haber | Bakan Gül'den 1200 hakim ve savcı alımı için açıklama, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığın web sitesinde yayınladıklarını duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek" dedi.

ANKARA, -


Abdülhamit Gül, Adalet, Bayram, Hakim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Gül'den 1200 hakim ve savcı alımı için açıklama - Son Dakika

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