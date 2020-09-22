Alexander Sörloth resmen Leipzig'de

Trabzonspor 'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig 'e transfer oldu. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile yaptığı anlaşma sonucu, bu transferden 10 milyon Euro kazanacak. Ayrıca, Norveçli ileride Türkiye 'ye dönerse öncelik Karadeniz ekibinde olacak.Alexander Sörloth'un transferiyle ilgili Trabzonspor tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu 'na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: "Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sörloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır."

- Sörloth