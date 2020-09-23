Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Gülay Uygun' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Gülay Uygun' açıklaması

Son dakika gündem haberi... ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 22 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı.

Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Gülay Uygun' açıklaması, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 22 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Tespit edilen bulgular ışığında soruşturmanın her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Eylül'de Keçiören ilçesi Hisar mahallesi Bağlar caddesi açık arazi içerisinde Gülay Uygun'un ateşli silah yaralanması sonucu ölü olarak bulunduğunun bildirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Avukatı aracılığıyla kayıp başvurusu yapılan Gülay Uygun'un cep telefonunun son baz bilgisi tespit edilerek, aynı gün cesedine avukatı aracılığıyla ulaşıldığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve 6 adet fisek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan 9 kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır" denildi.

'MUKAYESEYE ELVERİŞLİ PARMAK İZİ YOK'Gülay Uygun'un cep telefonu imajı alınıp incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtilerek, "İnceleme ve raporlama işlemleri devam etmektedir. Olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 7,65 mm tabanca ile kovan üzerinde kriminal inceleme yaptırılmış, olay yerinde bulunan kovanın bu tabanca ile atıldığı tespit edilmiştir. Tabanca üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilememiştir" denildi.'2 SAYFALIK NOTUN İNCELEMESİ SÜRÜYOR'Gülay Uygun'un HTS kayıtlarının temini için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Müzekkereye cevap verildikten sonra gerekli inceleme ve analiz işlemleri yapılacaktır. Otopsi işlemleri esnasında Gülay Uygun'dan alınan kan örneği ile olay yerinden temin edilen bulgu ve materyaller üzerinde mukayeseli inceleme yapılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Ölü muayenesi ve otopsi neticesinde Gülay Uygun'un kafa sağ temporal üst bölgede giriş ve oblik seyirle sol temporal bölgede çıkış olmak üzere tek bir ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkışı tespit edilmiştir. Biyolojik ve kimyasal incelemelerin tamamlanmasından sonra ayrıntılı olarak tanzim edilecek otopsi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilecektir. Olay yerinde ele geçirilen iki sayfalık intihar mektubu olarak değerlendirilen not aslı alınmış, not aslı üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasından sonra, notta yer alan yazıların Gülay Uygun'un eli ürünü olup olmadığı yönünde kriminal inceleme yapılmasına dair gerekli talimat verilmiş olup bu kapsamda incelemeler devam etmektedir."Gülay Uygun'un olay günü saat 08.56'da evinden çıkarak bir taksiye bindiği, buna ilişkin çevre binalarda kamera görüntüsü çalışması yaptırıldığı, taksi sürücüsünün tespit edilerek ifadesinin alındığı bildirildi.'SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR'

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2 kişinin de Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındığı kaydedilerek, "Yukarıda Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Gülay Uygun' açıklaması - Son Dakika

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