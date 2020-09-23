MEB: EBA uygulamasına erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı - Son Dakika

MEB: EBA uygulamasına erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasına erişim sorununun, teknik ekiplerce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldığı bildirildi.

MEB: EBA uygulamasına erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasına erişim sorununun, teknik ekiplerce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde EBA platformuna ve EBA Canlı Ders uygulamasına erişimde yaşanan teknik sorunla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

"Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30-12.00 saatleri arasında, aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunu, vakit kaybetmeksizin teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır." bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"22 Eylül itibarıyla uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle, bir öğrencinin gün içinde işleyebileceği canlı ders sayısı büyük oranda artırılmıştır. Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak öğrencilerin, günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler aracılığıyla, öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır. Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur. Eş zamanlı kullanımdan kaynaklı bu durumla ilgili tespitler, anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak 'hızlı geçiş' özelliği iyileştirilmiştir."

"Siber saldırılara anında müdahale edildi"

Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine işaret edildi.

Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırılarını İzleme Raporları'na göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir. EBA sistemleri 7/24 kontrol merkezi ile izlenmekte ve kesintisiz hizmet sunumu için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül tarihlerinde benzer kullanım yoğunluğuyla karşılaşılmasına rağmen herhangi bir sorun olmaksızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet sunulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Bilişim Ağı, Saldırı, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB: EBA uygulamasına erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı - Son Dakika

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