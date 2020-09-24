Son dakika haber! Bakan Albayrak'tan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi Açıklaması
Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söz konusu orandaki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."
Bakan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:40 - Kaynak: AA
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