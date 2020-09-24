Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 28 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, 28 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Söz konusu teröristin, örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 163'e yükseldiği kaydedildi.
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