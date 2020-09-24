İçişleri Bakanlığı: " Yunanistan'a kaçmak isteyen 1 PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı. Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği öğrenildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:23 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Yunanistan'a kaçmak isteyen terörist Edirne'de yakalandı - Son Dakika