Ankara merkezli, 7 ilde PKK/KCK operasyonu kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden bazılarının isimleri şu şekilde: Alp Altınörs MYK, Nazmi Gör Eski MV. MYK, Ali Ürküt MYK, Altan Tan MYK, Ayla Akat Aka Eski MV, Emine Ayna Eski MV, Sırrı Süreyya Önder Eski MV, Gülfer Kaya MYK, Beyza Üstün Eski MV, Ayhan Bilgen Eski MV, Alp Altınörs, Nazmi Gör, Ali Ürküt, Altan Tan, Ayla Akat Aka Eski MV, Emine Ayna Eski MV
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:38 - Kaynak: DHA
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