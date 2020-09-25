MEB'den meslek lisesi öğrencileri için staj kararı - Son Dakika

MEB'den meslek lisesi öğrencileri için staj kararı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, meslek lisesi öğrencilerinin 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabileceklerini duyurdu.

MEB'den meslek lisesi öğrencileri için staj kararı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, meslek lisesi öğrencilerinin 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabileceklerini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecek. İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler ise, Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirler alınarak 'işletmede beceri/meslek eğitimi' derslerini okullarında yapabilecek.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB'den meslek lisesi öğrencileri için staj kararı - Son Dakika

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