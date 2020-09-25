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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2011 KPSS soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup 2011 KPSS sınav sorularını ele geçirdikleri ve bu şekilde sınava girip resmi belgede sahtecilik yaptıkları, usulsüz şekilde...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2011 KPSS soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup 2011 KPSS sınav sorularını ele geçirdikleri ve bu şekilde sınava girip resmi belgede sahtecilik yaptıkları, usulsüz şekilde kamu kurumlarına yerleşip maaş almak suretiyle haksız menfaat temin ettikleri şüphesi ile 84 kişi hakkında yurt genelinde 40 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış olup 51 şüpheli yakalanarak göz altına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.
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