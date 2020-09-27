MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan'ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan'ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan'ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Ermenistan'ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir. Tovuz Bölgesi'nde artan gerilimler sıcak çatışmaya dönüşmüş, zulüm ve terör yöntemlerinin kimin tarafından kullanıldığı da iyice netleşmiştir" dedi. - ANKARA
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