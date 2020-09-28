Son dakika haberi | Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
PKK, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:26 - Kaynak: AA
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