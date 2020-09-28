Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hatay'da yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un Hatay'ın Altınözü ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi" ifadeleri yer aldı.