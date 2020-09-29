Savunma Sanayii Başkanı Demir: Atmaca füzesinin testi başarılı geçti - Son Dakika

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan Lalahan tesislerinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Demir'in yanı sıra, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca ile ilgili bilgi verdi. Demir, "Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu, sondan bir önceki test. Son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK'Roketsan çalışmalarının ülke güvenliği için önemine dikkat çeken Demir, Atmaca füzelerini her alanda kullanacaklarını vurgulayarak, "Özellikle son günlerdeki 'Mavi Vatan' ve Doğu Akdeniz konuları gündeme geldiğinde denizdeki gücümüze güç katacak bir ürün olarak Atmaca'nın altını çizmek istedik. Sadece deniz üstü değil, denizaltı ve torpido sistemlerinin de Roketsan bünyesinde çalışıldığını belirtmek isterim" diye konuştu.Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin ise Demir, şöyle konuştu: "Türkiye'de savunma sanayi imkanları Azerbaycanlı kardeşlerimizin emrindedir. Biz imkanları sunmak ve desteklemek açısından hiçbir zaman tereddüt etmedik, etmeyeceğiz."GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIDemir ayrıca, Twitter hesabından Atmaca füzesinin test atışının görüntülerini paylaşarak, "Ülkemizin ilk deniz füzesi Atmaca'nın en zor testlerinden birini geride bıraktık. Atmaca, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı ve başarılı oldu. Son olarak harp başlığıyla yapacağımız teste hazırlanıyoruz, yakında seri üretim başlıyor" dedi.ATMACA HAKKINDA

Atmaca, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen; hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli satıhtan satha bir güdümlü mermidir.