İçişleri Bakanlığı: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5'e yükselmiştir" denildi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:39 - Kaynak: DHA
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