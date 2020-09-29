Son dakika haber! Bakan Albayrak: Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Albayrak: Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz

Bir son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz" dedi.

Son dakika haber! Bakan Albayrak: Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi temellerini atıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "'Türkiye'de Değişim Başlıyor' temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı'nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz" ifadesini kullandı.

Son dakika haber! Bakan Albayrak: Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz

Yeni Ekonomi Programı, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Albayrak: Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz - Son Dakika

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