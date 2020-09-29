Fahrettin Altun: Azerbaycan'a yapılabilecek en ufak bir haksızlıkta sesimizi en gür şekilde... - Son Dakika

Fahrettin Altun: Azerbaycan'a yapılabilecek en ufak bir haksızlıkta sesimizi en gür şekilde...

Fahrettin Altun: Azerbaycan'a yapılabilecek en ufak bir haksızlıkta sesimizi en gür şekilde çıkaracağızİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın saldırgan tutumunun Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlali olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan'a karşı...

Fahrettin Altun: Azerbaycan'a yapılabilecek en ufak bir haksızlıkta sesimizi en gür şekilde..., System.String[]

Fahrettin Altun: Azerbaycan'a yapılabilecek en ufak bir haksızlıkta sesimizi en gür şekilde çıkaracağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın saldırgan tutumunun Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlali olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan'a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, Ermenistan'ın saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerken, yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah'tan şifa niyaz etti. Altun, "Ermenistan'ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan'ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır. Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan'ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL AKTÖRLERE ADİL YAKLAŞMA ÇAĞRISI YAPIYORUZ'

Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlediklerini dile getiren Altun "Bugün toplanacak olan BMGK toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur. Türkiye olarak bu konudaki tüm çabalarımız ve çalışmalarımız kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri kazanması ve uluslararası alanda hakkını, hukukunu koruma yönünde olacaktır. Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözüm ona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kararlılığıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındadır. Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan'a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Fahrettin Altun: Azerbaycan'a yapılabilecek en ufak bir haksızlıkta sesimizi en gür şekilde...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fahrettin Altun: Azerbaycan'a yapılabilecek en ufak bir haksızlıkta sesimizi en gür şekilde... - Son Dakika

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