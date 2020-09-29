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flashMeteoroloji'den uyarı: 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli...
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Meteoroloji'den uyarı: 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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