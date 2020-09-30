MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:31 - Kaynak: DHA
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