Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 3 ay içinde kamunun tüm coğrafi verileri elimizin altında olacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri toplantısında yaptığı konuşmada, "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır" dedi.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 2'nci toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Oktay, ilk toplantıyı haziran ayında gerçekleştirdiklerini, coğrafi bilgi altyapısını bireysel kullanıma açarak, günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak süreci başlattıklarını hatırlattı. İlgili kurumların 4 aydır, uydu ve hava görüntülerinin sayısal veriye çevrilmesi ve veri dilinin standart hale gelmesi için eşgüdüm içinde çalıştıklarını belirten Oktay, "Ülkemizin her bir noktasındaki parsel ve binalara ait verileri, tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, okunması kolay haritalar ile kullanıma açıyoruz. Vatandaşımızın tapuya gittiğinde satın almak istediği evin kat planlarını görebileceği, tarım alanlarını izleyebileceği, akıllı trafik sistemleri ile günlük hayatın akışını değiştirebileceği sistem çalışmaları, meyvelerini vermeye başlamıştır" dedi.

'DEPREM RİSK HARİTALARI OLUŞTURULDU'Oktay, ilk toplantıda alınan kurul kararları doğrultusunda Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya geçirildiğini, Türkiye'nin coğrafi verilerini standart hale getirmek için hazırlanan 'Tanımlama Dokümanları' ve hangi veriden hangi Bakanlığın sorumlu olduğunu gösteren 'Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nin de Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade etti. Bu kapsamda Bakanlıkların ürettikleri her bir veriyi, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile hızla paylaşmaya başladıklarını anlatan Oktay, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: "Şu ana kadar 669 coğrafi veri katmanından 388'i Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na entegre edildi, paylaşılabilir nitelikte olan 124 katman daha yıl sonuna kadar paylaşılmış olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, ülkemizin tüm il ve ilçelerini kapsayan 3 boyutlu şehir modelleri hazırlayarak kamu kurumlarının kullanımına açtı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 36 milyon tarım parselini ulusal ölçekte sayısal toprak haritalarına dönüştürdü ve tarım parsellerinin tamamı sayısallaştı. Her bölgedeki toprak tipi ve özelliği bu haritalara işlendi. Böylece pamuk gibi ürünlerde ekim alanlarının tespiti ve verimlilik çalışmaları çok daha kolay şekilde yapılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın eşgüdümlü çalışmaları sonucunda deprem risk haritaları ile heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri duyarlılık haritaları oluşturuldu."'YIL SONUNDA BÜYÜK VERİ ARTIK ELİMİZİN ALTINDA'Oluşturulan bu haritaların Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) vasıtasıyla valiliklerin kullanımına açıldığını bildiren Oktay, "Bunların yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, 81 ilimizi birer akıllı şehre dönüştürecek projeyi bu ay itibariyle başlattı. 'Akıllı Şehir Ulusal Referans Mimarisi' olarak adlandırılan çalışma ile coğrafi bilgi sisteminden faydalanarak Türkiye'nin farklı noktalarında uygulamaya geçecek akıllı şehir teknolojilerinin birbiriyle uyumlu ve birlikte çalışabilir olması yönünde yerel yönetimlere rehberlik edeceğiz. 3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda, yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır" diye konuştu.Bütün yöneticilere 'veriye dayalı karar' almaları çağrısında bulunan Oktay, "Buradan tüm kamu yöneticilerine ve çalışanlarına sesleniyorum; bakanlığınızla, kurumunuzla ilgili büyük veri artık elinizin altındadır. Yerel yöneticilerimize, belediye başkanlarına sesleniyorum; 2021 yılında da ilinizle, ilçenizle ilgili büyük veri artık elinizin altında olacaktır. Sıra sizde. Elinizin altındaki verileri kullanın, analizler yapın; veriye dayalı kararlar alın, kurumunuzu, ilinizi, ilçenizi artık veriye dayalı yönetin. Kendi kararlarınızı ve yönetim kalitenizi yükseltecek, veriye dayalı karar destek sistemlerinizi geliştirin ve kullanın" ifadesini kullandı.'İNSANLI, İNSANSIZ UÇAN ARAÇLAR HAYATIMIZIN PARÇASI OLACAK'Oktay, coğrafi bilgi sisteminin bugünü kolaylaştırdığı kadar geleceğin teknolojilerine de ciddi bir altyapı hazırladığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Yeni nesil hava hareketlilik planları, dron taşımacılığı, otonom araçlar, insanlı ve insansız uçan araçlar çok da uzak olmayan bir gelecekte günlük hayatımızın bir parçası olacak. Geleceğin ulaşım sistemlerinin yerli ve milli altyapısını da bugünden hazırlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda; ulaşım verilerimizin yerli olmayan navigasyon firmalarıyla paylaşımına izin ve lisans şartı getiriyor, milli navigasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böylece insansız hava araçları başta olmak üzere milli savunma sanayi ürünlerimizin kullanacağı alt yapıyı da güçlendirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız artık hedefi koydu zaten, uçan araçlarda da dünya liderliğine oynayan bir Türkiye. Ülkemize ait tüm coğrafi bilgilerin tek bir noktadan paylaşımı turizmden sanayiye, enerjiden yerel yönetim hizmetlerine hem kamunun hem de özel sektörün verimliliğini artıracaktır."

Bugünkü toplantıda verileri nasıl konuşur hale getirebileceklerini, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu daha etkin kullanıma nasıl açabileceklerini istişare edeceklerini söyleyen Oktay, "İlk toplantıdan bugüne sağlanan ilerlemeleri değerlendireceğiz. Biz insanımıza yaşadığı çevreyle birlikte kıymet veriyoruz ve toprağımızın bilgisini, milletimizin hayat kalitesini artırmak yönünde kullanmayı arzu ediyoruz. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak, coğrafi verilerimizi, okunması kolay ve standart haritalar ile vatandaşlarımıza sunmak için ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.