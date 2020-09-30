Son dakika haberi! Bakan Koca: "Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü"
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (2)
Sağlık Bakanı Koca: "Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü."
Koca: "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor."
Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:52 - Kaynak: AA
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