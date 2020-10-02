Sivil toplum ve meslek kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri ertelendi - Son Dakika

Sivil toplum ve meslek kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri ertelendi

İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ile kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.

Sivil toplum ve meslek kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri ertelendi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ile kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının önerisi, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda valiliklere "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Dünyada halen Kovid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı ifade edilen genelgede, birçok Avrupa ülkesinde, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği belirtildi.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapılarak, Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen yazıya da yer verildi.

Yazıda, dünyayı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 salgınına yönelik, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığınca Türkiye'deki ve dünyadaki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimlerin takip edildiği, bu kapsamda salgının Türkiye'deki kontrolüne yönelik çalışmaların yürütüldüğü, teknik rehberler ve protokollerin yayınlandığı ve güncellendiği belirtildi.

Dünyada Kovid-19 vaka artışlarının devam ettiği aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde de Kovid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir."

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, bugünden itibaren 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek.

Vali ve kaymakamlar tarafından belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacak.

Sivil toplum ve meslek kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri ertelendi

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivil toplum ve meslek kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri ertelendi - Son Dakika


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