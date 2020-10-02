İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında toplam 10 bin 229... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsal alanda 9'u büyük 23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 229 operasyon, şehirlerde de bin 425 operasyon yapılmıştır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Eylül ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren 'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında Çataklı, Ermenistan tarafından topraklarının yüzde 20'si işgal altında olan Azerbaycan milletine olan desteğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında uyguladığı haksız işgalden bahseden Çataklı, "Topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan, 1 milyon kişinin evini terk etmek zorunda bırakıldığı, Hocalı Katliamı gibi acılara maruz kalan Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadelelerinde, yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eylül ayı içerisindeki faaliyetlerine dikkat çeken Çataklı, Covid-19 salgını dolayısıyla haftalık olarak tüm valilerle video konferans yöntemiyle toplantılar düzenlendiğine değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi hakkında bilgi veren Çataklı, talep eden kişilerin hizmetten ücretsiz olarak faydalanabileceğinin altını çizdi.

Covid-19 salgını konusunda Eylül ayında alınan yeni tedbirlerin sonuçlarını ileten Çataklı, "Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik akışın devam etmesi ve salgının yükselen seyre geçmesi maksadıyla yeni tedbirleri hayata geçirdik. Bu kapsamda; il/ilçe salgın denetimlerinin hayata geçirilmesi, düğün ve nikahlarda yiyecek-içecek servislerinin kaldırılması, izolasyon kurallarına aykırı davrananların yurtlarda zorunlu kalmaya tabi tutulmaları, şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde HES Kodu kullanımının zorunluluğu, ülke genelinde istisnasız maske takma zorunluluğunun getirilmesi, gece 24.00'dan sonra her türlü müzik yayınının sonlandırılması, kapalı olması gereken gece kulübü, bar, birahane gibi yerlerin ruhsat değişikliği yapmalarını engellemeye dönük denetimleri artırmak gibi birçok ilave tedbir aldık. Bunların olumlu sonuçlarını da gördük. Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklar tarafından 7 milyon 129 bin 904 denetim gerçekleştirilmiş, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine de kontrol yapılmıştır. 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle 93 bin 725 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonları bu amaçla ayırdık ve toplam 2 bin 474 kişi izolasyona tabi tutulmaktadır. Bunlardan 573'ü izolasyon koşullarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 901'i ise geçici nitelikteki ikametleri nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler. Bugüne kadar toplam 5 bin 23 kişi yurtlarda misafir edilmiş" diye konuştu.

Eylül ayı içerisinde teröre yönelik yapılan operasyonlar hakkında da bilgi veren Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsal alanda 9'u büyük 23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 229 operasyon, şehirlerde de bin 425 operasyon yapılmıştır" dedi.

Çataklı, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride Nubar kod adlı Erol Volkan İldem ve Agit kod adlı Vahyettin Karay ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Yine aynı listede mavi kategoriden Reyhanlı saldırısı firarisi Ercan Bayat sağ olarak, turuncu kategoriden Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak ölü olarak, Baver-Çektar kod adlı Ahmet Herdem sağ olarak, PKK mensubu Welad kod adlı Eyüp Alper ve Ahmet Akman ölü olarak, gri kategoriden de 5 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle arananlar listesinden 12 kişiyle birlikte toplam 171 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 67'si ölü, 74'ü sağ/yaralı, 30'u teslim olma yönünde etkisiz hale getirildi. Emeği olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu rakamlar muazzam bir başarının ürünü."

Çataklı, terör örgütleriyle irtibatlı olan, yardım ve yataklık yapan 2 bin 525 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 436'sının tutuklandığını belirtirken, "Yapılan operasyonlar neticesinde 131 sığınak/barınak/mağara kullanılmaz hale getirilmiş, 92 silah, 59 ağır ve uzun namlulu olmak üzere çok miktarda da mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Kıran ve Kapan operasyonlarından sonra başlanan Yıldırım Operasyonlarının devam ettiğini aktaran Çataklı, "Geçtiğimiz ay yaptığımız toplantımızda 9 fazdaydı, bu ay ise 12 ayrı bölgede 14 bin personelle devam etmektedir. Bu kapsamda 97 terörist etkisiz hale getirilmiş, 51 işbirlikçi yakanmış, 173 mağara/sığınak imha edilmiş, 124'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere, 60 EYP, 116 adet el bombası, 145 kilogram patlayıcı madde, 101 bin 556 mühimmat, ayrıca 36 milyon 334 bin 694 kök kenevir, 10 kilogram eroin, 10 ton 189 kilogram esrar, 246 kilogram metamfetamin ile çok miktarda gıda/yaşam malzemeleri ele geçirilmiş" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile ilgili mücadeleye yönelik olarak Çataklı, "14 bin 478 operasyonda, 19 bin 864 kişi gözaltına alınmış, bin 515 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 22 ton 85 kilogram esrar, 414 kilogram skunk, 2 ton 49 kilogram eroin, 17 milyon 13 bin 237 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

Kaçakçılık verilerini de paylaşan Çataklı, bu kapsamda bin 843 operasyon yapıldığına değindi. Göz altına alınmış 2 bin 841 kişi olduğunu söyleyen Çataklı, 566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 729 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktardı.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında Çataklı, bin 373'ü denizlerde olmak üzere toplam 11 bin 200 düzensiz göçmen yakalandığını söyleyerek, 641 organizatörün göz altına alındığını belirtti. Bunlardan 177'sinin tutuklandığını vurgulayan Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 413 bin 196, ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı toplam 3 milyon 624 bin 941" dedi.

Bakanlığın kadına şiddet konusunda çok hassas bir politika izlediğini belirten Çataklı, "KADES programımızdan ihbar almaya devam ediyoruz. Uygulama 593 bin 291 kişi tarafından indirilmiş, uygulama üzerinden 42 bin 802 ihbar alınmıştır. Toplumun tüm duyarlılığını istirham ediyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde 3'i büyükşehir toplam 8 kentte belediye başkanlığı seçimlerini kazanan HDP'nin elinde kalan son il belediyesi Kars'a kayyum atanması hakkında gelen soruya ise Çataklı, "Yürüyen bir süreç vardı. Böyle bir işlem gerçekleştirildi. Daha önceki uygulamaların benzeri" ifadelerini kullandı. - ANKARA