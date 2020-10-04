MSB: "Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı" - Son Dakika

MSB: "Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardığını bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." bilgisi paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:16 - Kaynak: AA
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