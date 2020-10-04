Bahçeli, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bahçeli, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur.

Bahçeli, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan saldırına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Alçakça düzenlenen saldırılarla sivil ve masum Türklerin hedef alındığını, insanlık suçu işlendiğini belirten Bahçeli, bu saldırıların, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarı olduğunu vurguladı.

Ermenistan devletinin bir kez daha zulüm saçan yüzünü gösterdiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ayrıca Dağlık Karabağ'daki Fuzuli, Ağdam ve Terter yerleşim alanları da Ermenistan tarafından topçu ve roket atışlarıyla bombalanmıştır. Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir.

Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan'dır. Artık uluslararası toplum sivillere yönelik kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmamalıdır."

"Ayrımız gayrımız yoktur"

Şehit olan Azerbaycan halkına Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar dileyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki Dağlık Karabağ Türk'tür, Azerbaycan Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır. Bu hakkın, hak sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Katil ve terör devleti olan Ermenistan'ı nefretle lanetliyorum. Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum.

Bu gelişmeler karşısında, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur. Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edilecektir.

Böylelikle Azerbaycan'ın haklı, hukuki, meşru ve beka mücadelesi daha da güç ve derinlik kazanacaktır. Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan'ız. ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz."

Bahçeli, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını değerlendirdi Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:02 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeli, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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