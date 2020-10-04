MSB: "Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirme ve bilgilendirmelerde bulundu. MSB Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop, yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'ın 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından, 27 Eylül'de tüm dünyanın gözü önünde ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerini ve yerleşim yerlerini ağır silahlarla yoğun ateş altına aldığını söyledi. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan'ın 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde bölgede barış ve huzurun tesisine engel olduğunu belirten Aktop, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Ermenistan'ın kendisine karşı Türk uçakları ile İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan mesnetsiz iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Bunun yanında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya göstermiştir. Tüm imkanlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz" diye konuştu.

"1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 953 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktop, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi. Irak'ın da toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını dile getiren Aktop, "Ancak Irak'tan ülkemize yönelik saldırıların durdurulması konusunda da kararlıyız. Amacımız bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır. Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde 128'i Eylül ayı içerisinde olmak üzere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 953 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe operasyonları sonucunda bugüne kadar 347 adet çeşitli cins/çapta silah ve bu silahlara ait 133 bin mühimmat ele geçirilmiş, 703 adet mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 823 adet mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Son dönemde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Müteakip dönemde kazanılan alan hakimiyetini sürdürmek ve hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" şeklinde konuştu.

Hudut güvenliğinin alınan tedbirler artırılarak her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını ifade eden Aktop, son bir ay içerisinde hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 103 bin paket sigara, 75 kilogram uyuşturucu, 131 bin adet hap, 652 adet cep telefonu ve 10 adet silah ele geçirildiğini söyledi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 30 binden fazla yasadışı hudut geçiş teşebbüsü olayına müdahale edildiğini anlatan Aktop, hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan yaklaşık 60 bin şahsın yakalandığını, 362 bin şahsın hududu geçmeden engellendiğini kaydetti. Aktop, bu şahıslardan 151'inin terör örgütü üyesi olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Aktop, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mavi Vatan'ın her köşesinde, Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye-Yunanistan heyetleri arasında Doğu Akdeniz'de Askeri Çatışmasızlık Önlemlerinin Belirlenmesi maksadıyla Eylül ayı içerisinde NATO Askeri Komite Başkanı Yardımcısı başkanlığında altı toplantı icra edilmiştir. Toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varılmıştır. Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması ve işbirliğine yönelik olarak başta NATO olmak üzere yapılan girişimleri olumlu bulmakla birlikte Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunması, deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılması, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nın eşit ortağı olarak bölgedeki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması ilkemizin esas olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz."

"20 BİN 312 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ"

FETÖ ile mücadeleye değinen Aktop, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 312 personelin ihraç edildiğini, 3 bin 798 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini bildirdi. Aktop, "FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.