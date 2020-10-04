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İçişleri: Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirildi.
İçişleri: Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirildi. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
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