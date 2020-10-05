Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek... - Son Dakika

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek...

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasa tasarısıyla "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söylemesinin hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunu belirtti.

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasa tasarısıyla "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söylemesinin hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunu belirtti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu açıklamanın Müslümanlara saygısızlık ve provokasyon olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söylemesinin hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunun altını çizen Çelik, Macron'un, Fransa Bakanlar Kuruluna sunacağı yasa tasarısına ilişkin açıklamasının çok karanlık bir zihniyeti yansıttığını bildirdi.

Çelik, "Fransa İslam'ı oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir. Macron'un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam'ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bakış açısının sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlayacağını belirten Çelik, "Macron'un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa'nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir. Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron'a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratik devletlerin yasalarla, farklı inanışlara mensup toplumsal kesimlerin inançlarını belirleme gibi bir hakkının bulunmadığına dikkati çeken Ömer Çelik, aksi davranışların totalitarizm olduğunu ifade etti.

"Temel insan hak ve hürriyetleri ile çeliştiğini hatırlatıyoruz"

Avrupa'nın bu totaliter anlayışı terk etmek için büyük bedeller ödediğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Macron bu bedelleri hiçe sayıyor. Macron'un göçmen toplumları disiplinize etmeye dönük otoriter ideolojisi, güvenlikçi bir yaklaşım ile topluma ve dini meselelere şekil verme hedefi gütmektedir. Avrupa demokratları bu yaklaşımı Stalinizm olarak görür ve reddeder. İnanç özgürlüğüne müdahale anlamına gelecek girişimlere karşı olduğumuzu ifade ediyor, bu bakış açısının temel insan hak ve hürriyetleri ile çeliştiğini hatırlatıyoruz.

Demokratik değerlere ve inanç özgürlüğüne saldırı, Fransa devlet başkanlığından gelmemelidir. Macron'un yaklaşımları tüm Fransız toplumuna da haksızlıktır. Fransa'nın demokratik kazanımlarına darbedir. İslam, evrenseldir ve barış dinidir. Macron'un İslam dinini 'aydınlatmak' gibi bir misyonu olamayacağı gibi böyle çarpık bir girişimde bulunmak totaliter bir yaklaşımdır. Macron, Cumhurbaşkanımızın kendisine bu konuda anlattıklarını hatırlamalıdır.

Macron'un gündeme getirdiği tasarıyı yakından takip edecek, söz konusu tasarıya dair mülahazalarımızı ilgili platform ve çevrelerde dile getireceğiz. Avrupa'nın tüm demokratlarını bu totaliter girişime karşı durmaya davet ediyoruz."

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek...
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek...

Ömer Çelik, AK Parti, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Macron demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi "Dalga mı geçiyorsun?" diyen Erman Toroğlu'undan Fatih Terim'e sert sözler: G.Saray'a bir faydası olmaz Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü! Yaralı askerler hastane koridorlarında böyle bekliyor Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak "İkinci eşi alın" çağrısı yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı         
13:29
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü         
12:02
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı         
11:05
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:37
Eski eşinin telefonuna gelen Eski eşinin telefonuna gelen "Günaydın aşkım" mesajını görünce öldürmüş         
10:36
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok         
08:44
Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti         
08:33
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi         
21:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 15:27:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei