DSÖ'den Türkiye'ye ilişkin Kovid-19 raporu - Son Dakika

DSÖ'den Türkiye'ye ilişkin Kovid-19 raporu

Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine yönelik yayımlanan raporda, Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından özgüyle söz edildiği, sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya...

DSÖ'den Türkiye'ye ilişkin Kovid-19 raporu, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine yönelik yayımlanan raporda, Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından özgüyle söz edildiği, sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu belirtildi.

DSÖ tarafından, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, editörlüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin yaptığı rapor, aynı zamanda Avrupa bölgesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan ilk rapor olma özelliği taşıyor.

Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı şekilde ele alındı.

Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edilen raporda, sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu vurgulandı.

Raporun sonuç bölümünde, Türkiye'nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı. Ülkenin genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler aldığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin, başka ülkelerin deneyimlerini gözlemleyerek bilimsel verilerle ulusal rehberini güncellediği, böylelikle küresel düşünüp ulusal kararlar aldığı belirtildi. Türkiye'nin pandemi mücadele stratejisinden de övgüyle söz edildi.

"Türkiye'de ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadı"

Birçok ülkeden farklı olarak Türkiye'de, ülke genelinde standart tedavi algoritmalarının uygulandığı, stratejik ürünlerin stoklanması ve yerli üretimi sayesinde koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgınla mücadelede en cömert davranan ülkelerden biri olduğunun altı çizildi. Kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte, ihtiyaç sahibi ülkelere koruyucu ve tıbbi malzeme göndererek küresel dayanışma örneği gösterdiği belirtildi.

DSÖ ve diğer paydaşlardan destek alan Türkiye'nin deneyimleri ve iyi uygulamalarının birçok ülkeye örnek olduğu ve küresel sağlığa katkı sağladığı ifadelerine yer verildi.

Rapora, DSÖ Avrupa'nın "https://www.euro.who.int/en/countries/turkey/publications/turkeys-response-to-covid-19-first-impressions-ankara,-turkey,-11-july-2020" resmi internet adresinden ulaşılabiliyor.

DSÖ'den Türkiye'ye ilişkin Kovid-19 raporu

Sağlık Bakanlığı, 112 Acil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:18 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den Türkiye'ye ilişkin Kovid-19 raporu - Son Dakika

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