Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak - Son Dakika

Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de terör bitene kadar operasyon halinde olacaklarını belirterek, "Örgüt ikna kabiliyetini kaybetti, Türkiye içindeki gücünü kaybetti.

Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de terör bitene kadar operasyon halinde olacaklarını belirterek, "Örgüt ikna kabiliyetini kaybetti, Türkiye içindeki gücünü kaybetti. Bu önemli ve büyük bir başarıdır. Bu mücadeleyi bitirmek azmimizdir, kararlığımızdır, inadımızdır ve inancımızdır. Bu ülkede terörist kalmayacak. ya teslim, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve jandarma personeli katıldı.

'PKK/KCK OPERASYONUNDA 89 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'Burada konuşan Bakan Soylu, dün Tunceli bölgesinde 1'i turuncu diğeri de kırmızı listeden 2 teröristin, Diyarbakır'da ve Lice'de de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Bu 4 teröristten bir tanesi de kırmızı kategoridedir. ve bizim o bölgede, sözde özel kuvvetler sorumlusu olarak bildiğimiz bir teröristtir. ve yine şu anda Ağrı'da devam eden bir operasyonumuz daha var. Bu operasyonda, bir bölgenin etrafı çevrili bir vaziyette devam etmektedir. Orada da etkisiz olduğunu değerlendirdiğimiz teröristler söz konusu. İnşallah oradan da güzel haberler vereceğiz. Yine bu sabah itibariyle PKK/KCK şehir yapılanmalarına yönelik 105 hedefimiz vardı. Bu 105 hedeften 89'u şu ana kadar gözaltına alındı. Hem içeride hem sınırlarımızın ötesinde bu mücadele devam etmektedir" dedi.'BU YIL 87 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Son operasyonlarla birlikte son 1 ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısının kırmızı listeden 4, mavi listeden 1, turuncu listeden 5 ve gri listeden de 5 olmak üzere toplam 15 olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu yıl etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısının toplamı ise 87'dir. Bu artışın bir tesadüf olmadığını, bunun hem istatiksel hem de örgütün genel gidişatı açısından bir anlamı olduğunu söylemek isterim. Çünkü hem terör örgütü açısından hem de Türkiye'nin güvenlik parametreleri açısından dengeler değişiyor. Türkiye artık izleyen, sadece etkiye tepki veren bir ülke değildir. Sadece terör konusunda değil tüm güvenlik başlıklarında hatta tüm gelişme başlıklarında yeni bir davranış içindeyiz" diye konuştu.'BU ÜLKEDE TERÖRİST KALMAYACAK'Terör bitene kadar operasyon halinde olacaklarını kaydeden Soylu, bu yıl ocak ayında Kapan, temmuz ayında ise Yıldırım operasyonlarına başladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: "30 Eylül itibariyle ilkbahar-yaz operasyonlarımızı tamamladık ve bitirdik. 15 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 bin 981 operasyon planlamıştık. Hedef rakamımızı aştık, 8 bin 523 operasyon yaptık. Salgına rağmen planladığımız operasyonun yüzde 143'ünü gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 346 teröristi etkisiz hale getirdik. İlbahar-yaz operasyonlarında örgütün yeni elaman teminini engelledik, ikmal yollarını kestik, haberleşme ağını çökerttik, özellikle iş birlikçilerinin desteğini kestik. Tabi bu durum özellikle yönetim kadrosunda bir zaafa yol açtı. Emir komuta zinciri çöktü, teslimler ve kaçışlar arttı, örgüt içi çatışmalar arttı. Türkiye, terörle mücadelede eski Türkiye değil. Sonbahar ve kış operasyonlarında ise 7 bin 424 operasyon planladık ve 1 Ekim itibariyle başladık. Bu işi bitirmeye kararlıyız. Şunun her örgüt üyesinin, her teröristin kulağına gitmesini istiyoruz. İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önceki son çıkıştır. Açık söyleyeyim; fırsatını bulan, 'teslim ol' çağrısını duyan devletine teslim olsun. Kaçabilen varsa kaçsın. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden teslim. 172 kişi de ikna yoluyla teslim olmuştur. Son 3.5 yılda ikna yoluyla teslim olan kişi sayısı 700'ü geçti. Peki bu yıl örgüte katılan kaç kişi? Toplam 42 kişi. Örgüt ikna kabiliyetini kaybetti, Türkiye içindeki gücünü kaybetti. Bu önemli ve büyük bir başarıdır. Bu mücadeleyi bitirmek azmimizdir, kararlığımızdır, inadımızdır ve inancımızdır. Bu ülkede terörist kalmayacak. ya teslim, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler."'DEVLET UNUTMAZ'Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Kobani eylemleri soruşturmasına değinen Bakan Soylu, operasyonun olaydan 6 yıl sonra yapılması eleştirenlere cevap vererek, "Yüzlerce yıl geçti, Kerbala'yı unuttuk mu? Haksızlığı, zulmü, katli unuttuk mu? Devlet unutmaz. Devlet unutursa devlet olmaz. 6 yıl önce bunun talimatını verenleri mağdur edebiyatıyla birlikte bugün aklamaya çalışanlara tek bir cümlemiz var, bu dünyanın öteki dünyası da var. Esas adalet orada, hakkaniyet orada" dedi. 'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YENİ SİLAHI, MAĞDUR EDEBİYATI'

Bakan Soylu, operasyonun ardından bazı siyasi parti genel başkanlarının HDP'yi telefonla aramasına da tepki göstererek, "PKK'nın talimatıyla Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu kararı alıp ondan sonra sokaklara insanları davet edip yakmayı, yıkmayı terör örgütünün talimatıyla yerine getirenleri telefonla aramak ne demektir? Bunu kabul edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Siyasi partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. 3 tane siyasi partinin genel başkanı, benim bildiğim kadarıyla HDP'nın genel merkezini arayıp, bu talimatları verenin hukuk çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra 'geçmiş olsun' dileği iletmeleri ne demektir? HDP'ye telefon açıp '37 kişiyi öldürdünüz, daha fazla öldüreydiniz' mi dediler? 13 Türk bayrağını yakmak için, Atatürk büstlerini yıktığınız için aferin mi dediler? Niçin aradılar, niçin geçmiş olsun dediler. Biri bana bunu izah etsin. Mağdur edebiyatı, 21'inci yüzyılda terör örgütlerinin yeni silahıdır. Bu oyuna kimse gelmesin" dedi.

Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak

Süleyman Soylu, Sabah, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, takım bütçesinde 8 milyon euroluk tasarrufa gitti Soylu, HDP'ye telefon açan genel başkanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular? Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı         
16:16
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti         
15:34
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Ermenistan ordusunda Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü         
14:16
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Veteriner kliniğinin önünde bekleyen danalar, sosyal medyanın gündeminde Veteriner kliniğinin önünde bekleyen danalar, sosyal medyanın gündeminde         
12:16
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:23:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei